Ordu'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden genç kız Eda Toru, İstanbul Büyükçekmece'deki mahallesinde gözyaşları ve dualar ile son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde Eda Toru'nun ağabeyi, kaza sırasında kask takmamanın önemine dikkat çekti.

- Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Eda son yolcuğuna uğurlandı

Eda Toru'nun ağabeyi, "Sevdiği şeyi yaparken öldü"

İSTANBUL - Ordu'da tutkunu olduğu motosiklet ile seyahat ederken kaza geçirip hayatını kaybeden genç kız Eda Toru, büyüdüğü İstanbul Büyükçekmece'deki mahallesinde gözyaşları ve dualar ile son yolcuğuna uğurlandı.

Olay önceki gün Ordu'da yaşanmıştı. 20 yaşındaki Eda Toru motosikleti ile seyir halindeyken hakimiyetini kaybedip kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Öte yandan polis ekiplerinin aynı yolda birkaç dakika önce 'dikkatli kullan' uyarısı yaptığı da öğrenilmişti.

Kazada hayatını kaybeden genç kızın cenazesi büyüdüğü Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'ne getirildi. Toru'nun cenazesine ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Kılınan namazın ardından Toru, gözyaşları ve dualar ile Celaliye aile mezarlığına defnedildi.

"Sevdiği şeyi yaparken öldü"

Namaz öncesi basın mensuplarına konuşan Eda Toru'nun ağabeyi Atakan Toru "Daha önce benim kullandığım motosikleti kullanmıştı ama bu kendisinin ilk motosikletiydi. Motosiklet kullanan arkadaşlar korumasız motosiklet kullanmasınlar. Bu kazada kask olsaydı kurtarabilirdi. Belki de kardeşimin kafasında kask vardı ama kilidini takmadığı için kask kafasından çıktı direğe çarptı. Sevdiği şeyi yaparken öldü motosiklet tutkunuydu. Dövme dükkanı açmak istiyordu ama yapamadı. Bir yandan da üniversite sınavı için eğitim alacaktı" dedi.