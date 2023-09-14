Motorcuların isyan ettiği 'sitelere kasksız giriş yasağı' Eskişehir'de de başladı

Eskişehir'de, sitelere kask ile girişin yasaklanması motokuryeler arasında tepkilere neden oldu. Site yönetimleri, güvenlik ve asayiş nedeniyle bu önlemi alırken, motokuryeler ise kasklarının çalındığı gerekçesiyle karara karşı çıkıyor.

Motorcuların isyan ettiği 'sitelere kasksız giriş yasağı' uygulaması Eskişehir'de de başladı.

Son yıllarda özellikle İstanbul'da güvenliği sağlamak ve olumsuz durumlara karşı tedbirli olmak için sitelere kask ile girmek, site yönetimleri tarafından yasaklanıyor. Site yönetimleri, bu kararla asayişi sağlamak maksadıyla motokurye kılığında sitelere girilmesini engellemek isterken, motokuryeler ise kapıda bıraktıkları kasklarının çalındığı gerekçesiyle bu duruma tepki gösteriyor. Son günlerde tartışma konusu haline gelen önlemler özellikle İstanbul'da motokuryeler tarafından eleştirilirken, bu yasak Eskişehir'de de uygulanmaya başlandı. Hırsızlık ve diğer asayiş konularında siteye kimin girip, çıktığını görebilmek isteyen site yönetimi, binaya kask ile girişi yasakladı. Bina girişine asılan 'kasklı giriş yasak' uyarısını gören vatandaşlar hayrete düşerken, motokuryelerin bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. - ESKİŞEHİR