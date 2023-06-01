Motora sıkışan kedi için seferber oldular

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi vatandaşları seferber etti. Olayda, çevredeki vatandaşlar bir araya gelerek kediyi kurtardılar.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi vatandaşları seferber etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yaşandı. Aracıyla evinden yola çıkan sürücü, bir süre sonra 34 DCR 898 plakalı otomobilin ön bölümünde kedi sesi duymaya başladı. Otomobilin yol kenarına park edilmesi üzerine kaputunu açan sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Bir vatandaş otomobilin alt kısmından kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir süre devam eden mücadelenin ardından kediyi bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın da kediyi kucağına alarak sahiplenerek olay yerinden uzaklaştı. Sürücü de vatandaşlara teşekkür ederek bölgeden ayrıldı. - ZONGULDAK