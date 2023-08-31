Moskova Hayvanat Bahçesi'nde Dev Panda Yavrusu Dünyaya Geldi

1. Dev panda ve yavrusunun çeşitli görüntüleri

3. Dev panda ve yavrusunun çeşitli görüntüleri

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev bir panda yavrusunun dünyaya geldiğini söyledi.

Nisan 2019'da Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden Moskova'ya getirilen genç dev panda çifti Ruyi (erkek) ve Dingding'in (dişi) geçen hafta dünyaya gelen yavrusu yaklaşık 150 gram ağırlığında.

Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Eşsiz ve oldukça nadir gerçekleşen bu olay, uzmanlarımızın ve Çinli meslektaşlarımızın koordineli çalışmasının bir sonucu" dedi. Belediye başkanı, yavrunun doğumunu Rusya ve bir bütün olarak küresel çevre topluluğu için önemli bir olay olarak nitelendirdi.

Yeni doğan bebek, Rusya'da doğan ilk panda yavrusu olma özelliğini taşıyor.

Moskova Hayvanat Bahçesi, Ruyi ve Dingding'in henüz çok genç oldukları göz önüne alındığında doğumu "son derece benzersiz" olarak nitelendirdi.

"Yaklaşık 150 gram ağırlığındaki yavru, Ruyi (erkek) ve Dingding (dişi) adlı genç bir dev panda çiftinden dünyaya geldi. Yavrunun cinsiyeti henüz bilinmiyor. Dingding, büyük bir özen gösterdi ve yavruyu hemen kabul etti. Dingding, günün her saati gözetim altında tutuluyor ve gerekli tüm testler yapılıyor."

Moskova Hayvanat Bahçesi'nin, pandaların 2019'daki gelişinden önce yaşayacakları alanı yenilediğini ve çalışanların birkaç ay boyunca hayvanlara nasıl uygun şekilde bakılacağını öğrendiğini hatırlatan Sobyanin, pandaların başka bir ülkeye nakledilmesinin "büyük bir güven işareti" olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)