Moğolistan'da Yaz Mevsimi: Tsambagarav Dağı ve Yemyeşil Çayırlar

Moğolistan'ın Bayan-Ulgii eyaletinde yaz mevsimi, hava sıcaklıklarının rahatsız edici bir seviyeye ulaşmadığı ve doğal güzelliklerin keşfedilebileceği ideal bir zamanı sunuyor. Bayan-Ulgii'deki karla kaplı Tsambagarav Dağı, Khovd Nehri, Achit Nehri ve yemyeşil çayırlar nefes kesici bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Moğolistan'da yaz mevsimi dışarı çıkmak ve güzel doğal manzaraları keşfetmek için ideal bir zaman çünkü bu mevsimde hava sıcaklıkları rahatsız edici bir seviyeye ulaşmıyor.

Ülkenin en batısında yer alan Bayan-Ulgii eyaletinde karla kaplı Tsambagarav Dağı, Khovd Nehri, Achit Nehri ve yemyeşil çayırlar nefes kesici bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moğolistan'ın Bayan-Ulgii kentinden bildiriyor. (XHTV)