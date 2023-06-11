Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen modifiye araç etkinliğinde sürpriz evlenme teklifi yapıldı. Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde dün başlayan, farklı illerden 400 civarında klasik ve spor otomobil sahibinin katıldığı etkinlik, ikinci gününde farklı kategorilerdeki gösterilerle devam etti. Etkinliğe mola verildiği sırada modifiye araç pilotlarından Levent Yıldırım (30), araç pilotu kız arkadaşı Melike Güneş'e (23) sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen modifiye araç etkinliğinde sürpriz evlenme teklifi yapıldı.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde dün başlayan, farklı illerden 400 civarında klasik ve spor otomobil sahibinin katıldığı etkinlik, ikinci gününde farklı kategorilerdeki gösterilerle devam etti.

Etkinliğe mola verildiği sırada modifiye araç pilotlarından Levent Yıldırım (30), araç pilotu kız arkadaşı Melike Güneş'e (23) sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Aracının arkasına bağladığı şişme "L" ve "M" harfleriyle piste gelen Yıldırım, meşaleler eşliğinde cebinden çıkardığı yüzüğü 5 yıllık arkadaşı Melike Güneş'e uzatarak evlilik teklifi etti. Güneş de "evet" diyerek evliliğe giden yolda ilk adımını attı.

Yıldırım, gazetecilere 5 yıl önce aynı organizasyonda tanıştıklarını belirterek, gelecek yıl yine ilçede yapılması planlanan modifiye araç etkinliğinde Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un da katılımıyla nikahlarını kıymak istediklerini söyledi.