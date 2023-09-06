Mobilyacılar Sitesi'nde işyerine araç giren adam konuştu

Dükkanına araç giren Kemal Karcı:

"Bizim zararımız para ile ölçülecek bir zarar değil"

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam yaşanan sel felaketinde Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan dükkanına araç giren Kemal Karcı," Bütün işyerlerinin bodrumları su altında. Burada 400 kişi ekmek yiyor. Çok büyük zarar var. Bizim zararımız para ile ölçülecek bir zarar değil. İçerde 5-6 milyonluk ürünümüz vardı" dedi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel felaketi yaşandı. Mobilyacılar Sitesi'de bir çok işyeri kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 2 metreyi bulan su taşkınında işyerlerinin camlarının basınç nedeniyle patladı. Mobilya satışı yapılan işyerinin içine ise park halindeki bir araç sel sularıyla sürüklendi. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği karcıya ait işyeri kullanılmaz hale geldi.

İşyeri kullanılmaz hale gelen Kemal Karcı "Yoğun yağmurdan dolayı gelen suyun burada su birikti. Burada 40 tane işyeri var. Bütün işyerlerinin bodrumları su altında. Burada 400 kişi ekmek yiyor. Çok büyük zarar var. Bizim zararımız para ile ölçülecek bir zarar değil. İçerde 5-6 milyonluk ürünümüz vardı. 4-5 ayda yapılması ve kaybedilen iş gücü ile çıkan rakam belli. Cana geleceğine mala gelsin. Ben akşam 19.30'da kızım ve karımla buradan ayrıldım. 20.30'da su bastı diye haber geldi. Onlar buradayken de olabilirdi" dedi.