Antalya'da denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde yüzgeçli bir balık görünce köpekbalığı paniğine kapıldı. Balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem olurken, söz konusu balığın mızrak balığı olduğu öğrenildi.

- Mızrak balığını köpekbalığı diye taşladılar

Köpekbalığı düşündükleri balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem oldu

ANTALYA - Antalya'da denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde yüzgeçli bir balık görünce köpekbalığı paniğine kapıldı. Balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem olurken, söz konusu balığın mızrak balığı olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Kemer ilçesinde olduğu belirtilen görüntülerde, denize giren vatandaşlar kıyıda yüzgeci su yüzeyinde olan bir balık gördü. Köpekbalığı paniğine kapılan bazı vatandaşlar sudan çıkarken, bazıları da sahilden aldıkları taşla balığı kovmaya çalıştı.

Cep telefonuyla görüntülenen o anlar sosyal medyada gündem olurken, söz konusu balığın mızrak balığı olduğu öğrenildi.