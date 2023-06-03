Minikler Kep Fırlatarak Mezuniyetlerini Kutladı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde anaokulu öğrencileri kendileri için düzenlenen mezuniyet etkinliğinde kep fırlattı. Çemişgezek Merkez Anaokulu'nun 5 yaş grubu öğrencilerinin etkinliği, üniversitelilerin mezuniyet törenlerini aratmadı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde anaokulu öğrencileri kendileri için düzenlenen mezuniyet etkinliğinde kep fırlattı.
Çemişgezek Merkez Anaokulunun 5 yaş grubu öğrencilerinin etkinliği, üniversitelilerin mezuniyet törenlerini aratmadı. Şölen tadında süren etkinlikte, minikler çeşitli gösteriler sergiledi, öğrencilere ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Salonu dolduran kalabalığın geri sayımı ile birlikte çocuklar keplerini havaya fırlattı.
Mezuniyet etkinliği öğrencilerin veli ve öğretmenleriyle çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu. - TUNCELİ