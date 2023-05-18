Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan ana sınıfında düzenlenen fidan dikme etkinliğinde çocuklar fidan dikti, aileleri ve öğretmenleri de halay çekti.

Minikler fidan dikti, büyükler halay çekti

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çocuklar fidan dikimini yaparken, onları seyretmeye gelen aileleri ve öğretmenleri de halay çekti.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ana sınıfındaki minikler için fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik çocukların şarkılar eşliğinde bahçeye gelmesiyle başladı. Piknik tadında gerçekleşen etkinliğe katılan veli ve kursiyer de miniklerle birlikte fidan dikti. Etkinliğe katılan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, çocuk bakım alanındaki usta öğreticilerin ders modülleri çerçevesinde fidan dikme etkinliğini ana sınıf öğrencileriyle okul bahçesinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Canan, "Bugün minikler iş insanı Ali Yiğit'in bağışladığı 50 meyve fidanını dikti. Etkinliğimize duyarlılık gösterdiği için kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Etkinliğin sonunda çocuklar diktikleri fidanlarla fotoğraf çektirirken büyükleri de halay çekerek eğlendi.