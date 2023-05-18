Minikler, depremzedelere destek için yarıştı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulu'nda depremzedeler için düzenlenen hayır çarşısı minik öğrencilerden ve velilerinden yoğun ilgi gördü.

Tatbikat İlkokulu Müdürlüğü'nün, 3-B ve 3-C şubelerinin öğretmen ve velilerinin katkılarıyla okul bahçesinde düzenlediği organizasyonda velilerin evde hazırladıkları çeşit çeşit yiyecekler, okul bahçesinde açılan stantlarda öğrenci, öğretmen ve velilere satıldı. Etkinlikte minik öğrenciler hem depremzedeler için düzenlenen kampanyaya harçlıklarıyla katkıda bulunmak için hem de sevdikleri yiyeceklerden alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Etkinlikten dolayı sınıf öğretmenleri Seher Yazıcı ve Arzu Tortum ile etkinliğe katkı sağlayan veli ve öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Yener Kütükcü, "Bizler, yardımlaşmayı ve paylaşmayı seven bir milletin mensuplarıyız. Tatbikat İlkokulu Okulu olarak imkanlarımız ölçüsünde deprem bölgesi için şimdiye kadar birçok ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Bugün de 3-B ve 3-C sınıfları olarak düzenlemiş olduğumuz program velilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Programda satılan yiyeceklerden elde ettiğimiz geliri depremzede vatandaşlarımıza göndereceğiz. Velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM