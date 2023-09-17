Minik Kuş, Kalp Masajıyla Hayata Döndü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binaya çarparak yere düşen ve kalbi duran minik kuş, bina sakinleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata geri döndürüldü. Bir haftalık tedavisinin ardından kuş sağlığına kavuşarak doğaya salındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde binaya çarparak yere düştükten sonra kalbi duran ve bina sakinleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata geri döndürülen minik kuş, bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak doğaya salındı.

Olay yaklaşık bir hafta önce Tatvan ilçesinin Saray Mahallesi Kazım Paşa Caddesi üzerindeki bir binanın önünde yaşanmıştı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, 7 katlı binanın en üst katında yer alan dairenin balkon camını fark edemeyen bir kuş hızla cama çarparak beton zemine çakılmıştı. Binanın güvenlik kameralarına da yansıyan olayda çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden minik kuş kalbi durmuş şekilde bina önünde sohbet eden bina sakinlerinin önüne düşmüş ve bina sakinlerinin yapmış olduğu kalp masajı ile hayata döndürülmüştü. Geceyi bina sakinlerinin evinde geçiren minik kuş, sabah ise tedavisi yapılmak üzere Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneğine teslim edilmişti.

Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Efe Yürek tarafından muayenesi yapılan minik kuşun çarpmaya bağlı olarak boyun ve kafasında travmalar, vücudunun bazı yerlerinde ise ezilmeler olduğunu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Geçirdiği talihsiz kaza sebebiyle adeta ölümden dönen minik kuş yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan minik kuş için Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Efe Yürek ve Ömer Atış tarafından yeniden doğaya salındı. Ötleğengiller familyasından olan ve ekseriyetle sazlık alanlarda yaşayan minik kuşu ilçe çıkışında bulunan sazlık alana götüren Efe Yürek ve Ömer Atış, minik kuşu yeniden doğaya saldı. Salındıktan sonra hızla uçan minik kuş yeniden havada özgürce uçmanın tadını çıkardı.

Tedavisi yaklaşık bir hafta boyunca devam eden kuşun tamamen sağlığına kavuştuğunu kaydeden Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Efe Yürek, minik kuşun yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Yürek, "Bu minik kuşumuzu yaklaşık haftadır kliniğimizde misafir ediyorduk. Tatvan ilçemizdeki bir binaya çarpması sonucu kalbi durmuş ve bina sakinlerinin yaptığı kalp masajı ile yeniden hayata dönmüştü. Ardından da tedavisi yapılmak üzere bina sakinlerinden Emrullah Tüzün tarafından bizlere teslim edilmişti. Bizlerde ilk yaptığımız muayenesinde minik kuşumuzun çarpmaya bağlı olarak boyun ve kafasında travmalar, vücudunun bazı yerlerinde ise ezilmeler olduğunu tespit etmiş ve tedavisine hemen başlamıştık. Minik kuşumuz Ötleğengiller familyasından bir kuş olup henüz yeni yani uçmaya çalışan bir kuşumuzdu. Tedaviye çabuk cevap verip hızlıca bir iyileşme sağladı. Bunun neticesinde artık özgürce uçabiliyor. Bu günde onunla son kez vedalaşıp özgürlüğüne kavuşturduk. Doğaya saldıktan sonra sorunsuz şekilde uçup yeniden özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Bizler iyi niyetle bir iş yaptığımızda minik bir kuşun bile hayatına nasıl etki ettiğimizi bu olayla birlikte bir kez daha görmüş olduk. Ben bu vesile ile olayın yaşandığı ilk anda bu minik kuşumuza hayati müdahaleyi yapan Emrullah beye ve diğer bina sakinlerine teşekkür ediyorum. Bu yaptıkları davranış gerçekten örnek alınması gereken bir davranış. Hep birlikte bu minik kuşumuzu bir kez daha özgürlüğüne kavuşturduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Atış ise kuşun tedavisiyle Efe Yürek'in ilgilendiğini ancak minik kuşu özgürlüğüne kavuşturma görevinin ise kendisine nasip olduğunu ve bu yüzden çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. - BİTLİS