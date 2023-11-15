Minik ikizler köpek yavrusuna sahip çıktı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan minik ikiz kız kardeşler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusuna sahip çıktı. Baba tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, şefkatli davranışlarıyla dikkat çekti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minik ikiz kız kardeşler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusuna sahip çıktı.
Bakırcıoğlu köyünde yaşayan 9 yaşındaki Fatımanur ile ikizi Esmanur Şimşek, babalarıyla köyde inek otlatırlarken bir köpek yavrusu buldu.
Baba Mikail Şimşek, çocuklarının şefkatle sahiplenerek evlerine götürdükleri köpek yavrusuyla oynaşmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA / Yaşam