Minibüsün altında kalan Zeynep Ela, toprağa verildi

ANKARA'da annesi Cennet Bülbül'ün kullandığı otomobilden inip, yola fırlayınca servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Zeynep Ela Bülbül (4), son yolculuğuna uğurlandı. Kaza yerindeki feryadı cep telefonu kamerasına yansıyan Cennet Bülbül, cenazede de kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 3771'inci Cadde'de meydana geldi. Cennet Bülbül, otomobil ile evinin önünde yol kenarında durdu. Yanındaki kızı Zeynep Ela ve oğlu Sami Poyraz (8), otomobilden indi. Bu sırada Zeynep Ela, bir anda yola fırlayınca işçilerin bulunduğu servis minibüsünün altında kaldı. Zeynep Ela, kaza yerinde hayatını kaybetti. Koşarak kızının başına giden Cennet Bülbül, gözyaşlarına boğuldu. Cennet Bülbül'ün, kızının başında feryat etmesi yürek yaktı. Zeynep Ela'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Zeynep Ela Bülbül'ün cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.