Minibüs Şoförü, SMA'lı Çocuğa Yardım Kampanyasına Bağış Yaptı

Bursa'da bir yolcu ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma, Artvin'deki SMA'lı Deniz Günay'a umut oldu. Minibüs şoförü Erdal Avcı'nın yolcu Mazlum Aydemir'i darbetmesine ilişkin dosya, ara bulucuya yönlendirildi. Şikayetçi Aydemir'in 'SMA'lı bir çocuğa yardım etmesi' şartıyla uzlaşmayı kabul ettiği Avcı, 1,5 yaşındaki Deniz için yürütülen kampanyaya bin TL bağış yaptı.

Olay, temmuz ayında Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı fabrikadaki gece vardiyasına gitmek için Güzelyalı-Mudanya hattında çalışan yolcu minibüsüne binen Mazlum Aydemir, farklı bir güzergahta giden minibüs şoförü Erdal Avcı'ya, yanlış yoldan gittiğini ve bir sonraki durakta inmek istediğini söyledi. Avcı, fabrikanın olduğu güzergaha dönmek için yolunun değiştireceği sırada karşısına başka bir otomobil çıktı. Bu duruma sinirlenen Avcı, Aydemir'e, ineceği yeri geç söylediği gerekçesiyle tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Avcı, aracı durdurarak arka koltukta bulunan Aydemir'e tokat atıp, darbetti.

DOSYA UZLAŞMAYA GİTTİ

Mazlum Aydemir polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Erdal Avcı hakkında 'basit yaralama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dosya uzlaşma kapsamında olduğu için taraflar, Bursa Adliyesi'nde görevli uzlaştırmacı Figen Kaynar'a yönlendirildi. Mazlum Aydemir, minibüs şoförü Erdal Avcı'yı, Artvin'de bulunan SMA'lı Deniz Günay için valilik onayıyla başlatılan ve yüzde 95'e ulaşan kampanyaya bağış yapması şartıyla affedeceğini söyledi. Bunun üzerine Avcı, bin TL bağış yapmayı kabul etti. Avcı'nın bağış yaptığı kampanya yüzde 100'e ulaşırken, 1,5 yaşındaki Deniz için de gerekli para toplandı.

'KAPILARI KİLİTLEYİP, ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Mazlum Aydemir, "İşe gitmek için saat 23.30 sıralarında minibüse bindim. Minibüsün 2 farklı güzergahı vardı. Minibüs kendi güzergahı yerine farklı bir güzergahtan gitti. İneceğim yeri söylediğimde, tekrar geri döndü. Tam bu sırada kendi dikkatsizliğiyle önünden bir araç hızlı geçtiği için kaza yapıyordu. Bunun üzerine 'Vaktinde söylemiyorsunuz' diye bana çıkışınca, kendisine normal güzergahının burası olduğunu söyledim. Bunu deyince daha da sinirlendi. Bu sefer bağırmaya başladı. Tekrar minibüsü çevirdi ve 'Gitmiyorum, ne yapacaksın?' diye çıkıştı. Ben de 'En fazla şikayet ederim' dedim. Bunun üzerine el frenini çekip, kapıları da kilitleyip, üzerime yürüdü. İtiş kakış sırasında bana tokat attı. Ön koltukta gençler vardı, onlar kapıyı açarak inmemizi sağladılar. Sonra polisi aradım ve karakolluk olduk. Sonra savcılık, arabulucuyla halledilebilecek bir mesele olduğu için yönlendirdi. Uzlaşıp, uzlaşmayacağımı sordu. Ben de kendisinden SMA'lı çocuklar için yardımda bulunursa, şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Kendisi de kabul etmiş zaten" dedi.

'KARŞI TARAF DA HİÇ İTİRAZDA BULUNMADI'

SMA'lı çocuklar için üzüldüğünü anlatan Aydemir, "Benim 5 yaşında kızım ve 1 yaşında oğlum var. Sürekli SMA'lı çocukları görünce içim sızlıyordu. Sürekli bir şeyler yapmak istiyorduk. Ama maddi imkanlarımız nedeniyle az yardım yapabiliyordum. Böyle bir şey de olunca, bunu böyle kullanmak istedim. Karşı taraf da verilen kararı uygun karşıladı. Zaten kendisi de böyle yardımlar yapıyormuş. Hiç itirazda bulunmadan, yardımı yapacağını söyledi. Aslında kötü biri değilmiş. Muhtemelen sabah saatlerinde işe başlayıp, gece yarısına kadar direksiyon sallayınca nevri dönmüş. Böyle bir olayın, böyle bir hayra vesile olmasından dolayı çok mutluyum. Böyle ufak adli vakalarda, bu şekilde uzlaşılıp, SMA'lı çocuklar ya da farklı kurumlara yardım şeklinde çözülebilirse, çok daha iyi olur. Buradan da çağrım olsun herkese, bu şekilde konu kapatılabilir" diye konuştu.