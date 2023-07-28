Mimar Sinan'ın Vasiyeti Gereği Aşure Dağıtıldı

Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfı tarafından hazırlanan aşure, Süleymaniye Camisi önünde vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte Mimar Sinan'ın türbesi ziyaret edilerek dua edildi. Fatih Belediye Başkanı ve Gürsoy Vakfı Başkanı da konuşma yaptı.

Mimar Sinan'ın, her sene muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure hazırlanarak fakir fukaraya dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfınca hazırlanan aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar aşure dağıtımından önce Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Burada konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gürsoy Vakfı tarafından her yıl Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği aşure dağıtımı yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

Gürsoy Vakfı Başkanı Turgut Gürsoy da vakıf olarak birçok Mimar Sinan eserine dokunduklarını ve tanıma imkanı bulduklarını belirterek, yapılan kaynak araştırmalarında Mimar Sinan'ın unutulmuş vakfiyesine ulaştıklarını ve bu vakfiye gereği 15 yıldır Mimar Sinan'ı anarak aşure dağıttıklarını anlattı.

Bu geleneği devam ettirdiklerine vurgu yapan Gürsoy, 10 Muharrem'de Mimar Sinan'ın misafirleri olarak buluştuklarını ve bu bayrağı kıyamete kadar taşımak istediklerini belirtti.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un da dua okuduğu ve konuşma yaptığı etkinliğe katılanlar, daha sonra Süleymaniye Camisi önünde vatandaşlara aşure dağıttı.