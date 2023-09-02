Milyonlar verip almışlardı, kağıt gibi yerle bir olan 15 katlı binadan geriye borç kaldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da dinamit kullanılarak yıkılan 15 katlı binanın yerle bir olma anı drone kamerasına yansıdı. Daha yılı dolmadan yıkılan binanın sakinleriyse milyonlar verip aldıkları evlerinden geriye borç kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı alan Hatay'da kentin yeniden inşası için ekipler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde de yıkım çalışmaları çerçevesinde Akasya Mahallesi'nde 15 katlı bina dinamit kullanılarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle 1 olma anı ise drone kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibariyle vatandaşların yaşamaya başladığı ve asrın felaketinde ağır hasar alan binada dairelerin 2 milyon TL'den alıcı bulduğu öğrenildi.

"Depreme dayanıklı her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemişlerdi"

Site yöneticisi İbrahim Korkmaz, binanın depreme dayanıklı olduğu söylenerek satıldığını belirterek "Burası Antakya ilçesi Akasya Mahallesi, buralar yeni yerleşim yerleriydi. Buralar hep site adı altında satılan yerlerdi. Buradaki binaların çoğu 1 yıllık bilemedin 2 yıllıktı. Ben binaya 29 Nisan'da taşınmıştım, yani 7 ay gibi bir şey oturmuştum. Depreme dayanıklı her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemişlerdi" dedi.

"Şuan ki değeri 4 milyon, depremden önce 2 milyona satılmıştı"

Milyonlar verip ev satın aldıkları binanın depremde ağır hasar alacağını hayal bile edemediklerini ifade eden Korkmaz, yılı dolmadan yıkılan binadan geriye borç kaldığını belirterek "Bizde o güvence altında milyonlar verip almıştık. Şuan ki değeri 4 milyon, depremden önce 2 milyona satılmıştı. Böyle olacağını hayal bile edemiyorduk, canımızı her şeyimizi buraya bağlamıştık. Saniye bile sürmedi yıkıldı. Hayatlar gitti burada, geriye kalan sadece borç oldu. Burada oturanların çoğu memur, herkese şuanda borç kaldı. Bende kredi çekip aldım, bana da borç kaldı" şeklinde konuştu.