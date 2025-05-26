Milleyha Kuş Cenneti'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olan Milleyha Kuş Cenneti, polis ekipleri tarafından korunuyor.

314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cennetinds doğal yaşamı korumak ve olası kaçak avcılığı önlemek amacıyla bölgede devriye görevine başlayan polis ekipleri, hem yerel halkın hem de doğaseverlerin takdirini topluyor. Polis ekipleri, gündüz ve gece saatlerinden itibaren bölgede devriye gezerek çevreyi kontrol altında tutuyor. Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları ise bu güvenlik önlemleri sayesinde daha rahat bir ortamda çalışmalarını sürdürebiliyor.