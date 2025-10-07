Kayseri'de Köpek Eğitim Parkuru Köpeklerin Stres Seviyelerini Azaltıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yaptırılan ve 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yer alan köpek eğitim parkurunda uzman eğitmen eşliğinde patili dostların eğitimi yapılıyor. Eğitim sonrası yapılan yürüyüşle de köpeklerin stres seviyeleri azaltılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan ve 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 'Köpek eğitim parkuru' patiseverlerin uğrak noktası oldu. Parkura küçük-büyük ırk köpekleri ile gelen hayvanseverler Büyükşehir Belediyesi'nde görevli köpek eğitmeni Burak Safa Bayram'ın eşliğinde köpekleri farklı zorluk derecelerinin olduğu parkurda eğitiyor. Ardından da millet bahçesi içerisinde toplu yürüyüş yapılarak köpeklerin stres seviyeleri azaltılıyor. Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Barınağı'nda köpek eğitmeni olarak görev yaptığını belirten Burak Safa Bayram, "Köpek sahiplerinin sorunlarını dinleyip onlara çözüm buluyoruz. Daha sonra da hep birlikte yürüyüşler düzenleyip köpeklerimizin stres seviyelerini eşitliyoruz. Kesinlikle çok güzel tepkiler alıyoruz. Alışamayan insanlarda oluyor. İlk zamana göre çok rağbet oluyor. Önce eğitim verip, ardından da birlikte yürüyüş yapıyoruz. Tüneller, atlama parkurları ve çeviklik parkurları var. Kesinlikle köpeklerini ihmal etmesinler" dedi.

'DİĞER ŞEHİRLERE DE ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ'

Köpek eğitim parkuruna gelen Celal Güven ise "Pati dostları için Büyükşehir Belediyesi'nin böyle hassasiyeti çok önemli. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Hocamız nezdinde patili dostlarımızın bir uzman eşliğinde sosyalleşmesi bizim için de çok önemli. Haftada bir kez bir araya geliyoruz. Parkurda çalışıp, ardından da millet bahçesinde yürüyüşümüz oluyor. Millet bahçesi içerisinde köpeklerimizle birlikte yürüyüp küçük çocukların büyük ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bu aslında çocukların sokak hayvanlarına olan sempatisini de artırıyor. Pati dostları olarak bir araya gelebileceğimiz çok kısıtlı bir alan var. Böyle bir alan bizi de bir araya getiriyor. Ortak sohbetler yapıyoruz. Bu tarz ortamların diğer şehirlerde de örnek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZLERDE ARKADAŞLIK KURUYORUZ'

Wiki isimli köpeği ile parkur alanına geldiğini söyleyen Begüm Büyüknalbant da "Köpeklerimiz burada hem sosyalleşiyor. Hem de eğitimlerine katkı sağlanıyor. Büyük ırk, küçük ırk hep birlikte sosyalleşip, birbirlerine uyum sağlarken, köpek sahipleri olarak bizler de arkadaşlıklar kuruyoruz. Gerekli zamanlarda kendilerimiz eğitimler yaptıktan sonra yürüyüşler yapıyoruz. Bu yürüyüşler bizler için de köpeklerimiz için de güzel oluyor. Hem enerjilerini atmış oluyorlar hem de birbirleri ile vakit geçirip birbirleri ile anlaşmalarını sağlıyorlar. Normalde büyük ve küçük ırk köpekler birbirleri ile anlaşamazlar. Ama bizler bu parkurda birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz. Yürüyüş yaparken de hiç tehlikeli olmuyorlar. Benim köpeğim küçük ırk olduğu için her parkuru yapamıyor" diye konuştu.

