Milaslı İşadamı Mehmet Yiğit Hayatını Kaybetti

Milaslı işadamı, Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yiğit'in ölümü sevenlerini üzdü.

Milas'ın önde gelen işadamlarından sarraf Mehmet Yiğit, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olan Mehmet Yiğit, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yiğit'in vefat haberi, ailesini ve tüm Milas'ı yasa boğdu.

Yiğit, Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nda uzun yıllar boyunca görev yaptı ve başarılı çalışmalarıyla tanındı. Mehmet Yiğit'in, cuma namazı sonrası 2.Gümüşkesen Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Milas Şehir Mezarlığı'na toprağa verileceği belirtildi. - MUĞLA