Milas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.