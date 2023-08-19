Milas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Milas- Bodrum kara yolu Kemikler mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilmeyen 48 KB 307, 06 CFP 186 ve 48 ACV 393 araçlar çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 7 kişi de bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.