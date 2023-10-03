Milas'ta Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır henüz belirlenemeyen bir sebep ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Milas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güvenlik güçleri, kazanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA