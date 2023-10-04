Milas'ta Hayvanseverler Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Kutladı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Milaslı hayvanseverler bir araya geldi.

Çay bahçesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, saat 10.00'da kapılarını tüm katılımcılara açtı ve kucak dolusu sevgiyle başladı. Hayvanseverlerin buluşması, çocuk korosunun neşeli sesleri ile renklendi. Çocukların seslendirdiği doğa ve hayvan sevgisi temalı şarkılar, etkinliğe katılan herkesi duygulandırdı. Ardından oyunlar ve müzik konseri ile eğlence dolu anlar yaşandı.

Yapılan etkinlikte ise yiyecek ve içecek bölümleri misafirleri ağırladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, elde edilen tüm gelir sahipsiz hayvanların bakımına aktarılacağı belirtildi. Bu bakım, sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak. - MUĞLA