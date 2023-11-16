Milas'ta Bir Mandırada Yangın Çıktı

Milas'a bağlı Şevketiye Mahallesi'nde bulunan bir mandırada akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, maddi hasara neden oldu.

Milas'a bağlı Şevketiye Mahallesi'nde bulunan bir mandırada akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, hurdalıkta başladığı tespit edilen yangın maddi hasara neden oldu. Yangın bölgedeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sevketiye Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren bir mandıranın eklentisinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler bölgedeki evlere sıçramadan söndürülürken, itfaiyenin anında müdahalesi ile yangın küçük çaplı maddi hasar ile atlatıldı. - MUĞLA