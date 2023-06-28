Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmaretinde Kurban Bayramı Hazırlıkları

Kurban Bayramı dolayısıyla Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmaretine bağışlanan kurbanlıklar kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlandı. İmaret Müdürü Ramazan Ün, imarethanenin tarihçesi ve yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, deprem bölgelerine yapılan kavurma gönderimleri de aktarıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmaretine bağışlanan kurbanlıklar kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmaretinde, imaret kültürü yaşatılmaya devam ediyor.

Bayram namazının ardından imarethanenin kesimhanesinde, bağışlanan kurbanlıkların kesimi yapıldı. Daha sonra dağıtılmak üzere hazırlanan kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İmaret Müdürü Ramazan Ün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Padişahı 3. Mustafa'nın eşi, 3. Selim'in de annesi Mihrişah Valide Sultan'ın hayırsever bir insan olduğunu, bu imarethaneyi de hayır için vakfettiğini anlattı.

İmarethanenin 1795'li yıllarda açıldığını belirten Ün, "O günden bugüne bacası halen tüten, ihtiyaç sahiplerine aşevi niteliğini taşıyan kültürü yaşatıyor. Günümüzde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü bu emaneti yaşatıyor." dedi.

Ün, imarethanede her gün 3 bin kişilik, 3 çeşit sıcak yemek çıkarıldığını anlatarak "Yemekleri adreslere gönderiyoruz. Ayrıca mobil AŞ aracımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Yine Anadolu'dan buraya gelen öğrenci kafilelerini imaretin yemekhanesinde ağırlıyoruz." diye konuştu.

İmarethane bünyesindeki kesimhanenin yıl boyunca açık olduğunu dile getiren Ün, bağışlanan kurbanlıkların hem yemek olarak hem de kavurma konservesi şeklinde Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktardı.

Kurban bayramlarında imarethanenin kapasitesine göre ortalama 1300 ile 1500 arası kurban bağışı alabildiklerini ifade eden Ün, vatandaşların buradaki hizmetin hem İslami şartlara uygun ve hijyenik olmasından hem de gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırılmasından memnun olduğunu dile getirdi.

"20 ton konserve kavurmayı deprem bölgesine ulaştırdık"

Ün, imaret geleneğini sürdürmenin önemli olduğunu vurgulayarak "İmaret, yardımlaşmanın önemini ortaya çıkarıyor. Bu gelenekle zengin ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bağ kurabiliyor." dedi.

Deprem bölgelerine, yapılan bağışlardan hazırlanan kavurmaları konserve olarak gönderdiklerini belirten Ün, şunları kaydetti:

"Depremden sonra 20 ton konserve kavurmayı deprem bölgesine ulaştırdık. Bayramda da yaklaşık 4,5 ton Malatya, 2 ton Kahramanmaraş, 1,5 ton Hatay'daki depremzede vatandaşlarımıza dağıtım yapıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra da deprem bölgelerine kavurma gönderiminde bulunmaya devam edeceğiz."