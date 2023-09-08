Midyat'ta Taksinin Çarptığı Eşek Yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde bir taksi, yola çıkan eşeğe çarptı. Kazada eşek yaralandı ve araçta hasar oluştu. Yaralı eşek Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.
MARDİN'in Midyat ilçesinde taksinin çarptığı eşek, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mardin-Midyat kara yolunda, kırsal Şenköy Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 T 3012 plakalı taksi, yola çıkan eşeğe çarptı. Kazada eşek yaralandı, araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, yaralı eşeği tedavisi için Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam