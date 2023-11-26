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Midyat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı

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Yaşam Haberleri
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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Hediye Ç. (27), Güldane P. (48), Meryem P. (28), Osman P. (3), Delal P. (1), Kadriye C. (30) ve Esra C. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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