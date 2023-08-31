Mezitlililer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Mezitlililer, ülkenin düşman işgalinden kurtuluşu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 'Zafer Yürüyüşü', Akdeniz Mahallesi semt pazarı önünde başladı. Yürüyüşte uzun kuyruklar oluşturan Mezitlililer, dev Türk bayrağını yürüyüş boyunca taşıdı. Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı gençler ise ellerinde meşaleler ve sis bombalarıyla yürüyüşü festival alanını çevirdi. Vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden atılan slogan ve alkışlarla yürüyüşe eşlik etti. Yaşar Doğu Caddesi ve Zeytinli Cadde boyunca devam eden Zafer Yürüyüşü, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da sevilen sanatçı Gökçe'nin konseriyle son buldu.

Gökçe konseri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yürüyüşe katılanlarla birlikte Zafer Bayramı meşalesini yakmasıyla başladı. Amfi Tiyatro'yu dolduran binlerce cumhuriyet sevdalısı, Gökçe'nin şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

"UMUT VE HEYECANIMIZI YENİDEN YEŞERTELİM"

Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" sözlerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Başkan Tarhan, şunları söyledi:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün; 1919'da Samsun'a çıktıktan hemen 3 yıl sonra 30 Ağustos günü söylediği 'Ya istiklal ya ölüm' sözleri çok önemlidir. ya özgürlüğümüzü kazanacaktık ya da ölecektik. Biz özgürlüğümüzün mücadelesini verdik ve bu mücadelemiz sonuçlanarak Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk kendisini bu millete adayan büyük bir liderdi. Onun izinden ve ışığından ayrılmamamız gerekiyor. Yılgınlığa kesinlikle yer vermemeliyiz. Atamız nasıl bir umut ve heyecan yarattıysa Mezitli halkıda her platformda nasıl bu umut ve heyecanı yakaladıysa aynı umut ve heyecanın tüm Türkiye'ye yayılması istiyoruz. Atamızın bir diğer önemli yönü de birlik ve beraberliği çok iyi sağlamasıydı. Mezitli halkının bu birlik ve beraberliği çok iyi bir şekilde oluşturduğunu düşünüyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda bu birlik ve beraberlik tekrardan Türkiye'ye yayılacak, umut ve heyecan yeniden yeşerecektir. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha burada anıyorum. 29 Ekim'de kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. Yılını ve Zafer Bayramımızı kutluyorum."