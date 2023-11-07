Mezitli'de Yelkencilerden Cumhuriyetin 100. Yılı Gösterisi

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyesi 27 yelkenci Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Mezitli sahillerinde gösteri düzenledi.

Mezitli Belediyesi'nin konuk ettiği Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi yelkenciler, ilçe sınırları içerisinde bulunan kıyı şeridinde 'Sevgi Çemberi' oluşturdu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da öncü tekneye binerek telsiz aracılığı ile Mezitli'yi tanıttı, tüm yelkencileri selamladı. Yelkencilerin SoliPompeiopolis Antik Kenti açıklarında oluşturdukları 'Sevgi Çemberi' gösterisi kıyıdaki izleyicilerin beğenisini topladı.

"MEZİTLİ DÜNYANIN EN İYİ SAHİLLERİNE SAHİP"

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Türkiye'de ve Mezitli'de çeşitli etkinliklerin yapıldığını dile getiren Başkan Tarhan, "Dünyanın en güzel sahillerine sahip olan Mezitli'deki kıyılarda 27 yelkenli tekne Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bir araya gelerek, 'Sevgi Çemberi' oluşturdu. Bir taraftan ilçemizdeki binaların balkonlarındaki Türk bayrakları diğer taraftan yelkenlerdeki kocaman Atatürk posterleri muhteşem bir görüntünün oluşmasına neden oldu. Sevgi çemberiyle Mezitli'den dünyaya seslerini duyuran tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MEZİTLİ'YE ÖZEL SEVGİ ÇEMBERİ

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) kurucusu Başkanı Zafer Türkmen ise "Akdeniz'e 3. kez geliyoruz ve sağ olsun Başkanımız Neşet Tarhan da bizleri sürekli misafir ediyor. Mezitli sahillerimize özel 'Sevgi Çemberi' yapıyoruz. Rallimizi Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle düzenledik. Tüm katılımcılar adına Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.