Mevlid Kandili'nde Eyüpsultan Camii'nde Coşkulu Kutlama

İSTANBUL'da Mevlid Kandili nedeniyle yatsı namazı öncesinde camilerde mevlit okundu. Eyüpsultan Camiii'ne giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Mevlid Kandili dolayısıyla Eyüpsultan Camii'ni ziyaret etmek isteyenler, cami çevresinde yoğunluk oluşturdu. Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen programda Mevlid Kandili'nin dinimizdeki önemi anlatılarak kaside ve ilahiler okundu. Program Yatsı namazının kılınmasının ardından dua ile sona erdi. Program sonrasında bazı vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek dua okudu.