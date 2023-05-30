Metro Türkiye'de kamp tutkunları için özel ürünler

Metro Türkiye mağazalarında, kamp tutkunları için çadırdan uyku tulumuna, kamp matından kamp yatağına, kamp sandalyesinden masasına, hamaktan kamp kıyafetlerine, kamp duşuna kadar 300'den fazla ürün bulunuyor. Ayrıca, Gastronometro tarafından geliştirilen yüksek proteinli Metro Chef yemekleri ve meze çeşitleri de kampta pratik yemek yapmak isteyenlere seçenek sunuyor.

Kampseverler, konforlu bir kamp için aradığı tüm özel ürünleri Metro Türkiye'de bulabiliyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, hem yıllardır kamp tutkunu olanlar hem de bu keyfi yeni deneyimlemeye başlayanlar için temel ve ileri seviye tüm kamp ekipmanları Metro Türkiye mağazalarında yer alıyor.

Bir kampın olmazsa olmazı çadırdan uyku tulumuna, kamp matından kamp yatağına, kamp sandalyesinden masasına, hamaktan kamp kıyafetlerine, kamp duşundan fener, powerbank, ateş kutusu gibi araç ve gereçlere kadar kamp konforunu artıracak 300'den fazla ürün, Metro Türkiye'de yerini aldı. Kamp mutfaklarında kullanılabilecek yemek setleri, portatif kamp ocağı, soğutucu dolaplar ve termoslar da tüm Türkiye'deki Metro mağazalarında bulunabiliyor.

Kampta pratik yemeği tercih edenler için çeşit çeşit konserve yemek alternatifleri de Metro Türkiye raflarındaki yerini aldı. Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri tarafından özel olarak geliştirilen, yüksek protein oranına sahip Metro Chef karidesli kuskus, somon fümeli firik bulguru ve ton balıklı bulgur pilavı gibi tüketime hazır yemek çeşitleri kamp keyfini artırıyor.

Söz konusu hazır yemeklere eşlikçi olarak, Metro markalı barbunya pilaki, fasulye pilaki, ton balığı, sade ve domates soslu ringa balığı, Norveç uskumru ve hindi filetonun yanı sıra Metro Chef yaprak sarması, kuru patlıcan dolma, Amerikan salatası, humus, şakşuka gibi meze çeşitleri ile de hem besleyici hem lezzetli hem de pratik bir kamp yemeği hazırlanabiliyor.