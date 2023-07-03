Yok böyle takı: Metrelerce uzunluğunda görenler hayrete düştü

100 metrelik kurdele üzerindeki 20 bin TL'lik takı, gelin ve damadı şaşırttı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ali ve Sinem Nure çiftinin düğününde, damadın kuzeninin 400 adet 50 TL'lik banknotu 100 metrelik kurdele üzerinde birleştirerek takı olarak takması herkesi şaşırttı.

Ali ve Sinem Nure çifti, geçtiğimiz hafta sonu Kırıkhan ilçesi Kangallar Mahallesi'nde düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Nure çiftinin düğününe, damadın kuzeni Berkecan Nure'nin yaptığı sürpriz damga vurdu. Berkecan Nure, 3 kuzeninin yardımıyla 1,5 saatte, 400 adet 50 TL'lik banknotu yaklaşık 100 metrelik kurdele üzerinde birleştirmeyi başardı. Düğünde takı merasiminin başlamasıyla birlikte kuzen Nure, 100 metrelik kurdele üzerindeki 20 bin TL'lik takısını 2 arkadaşının yardımıyla gelin ve damada taktı. Kurdele üzerindeki takının takılmasıysa Nure çiftinin ve düğüne katılanların şaşkınlığı arasında dakikalarca sürdü.

"Biz böyle bir sürpriz beklemiyorduk"

Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini ve kuzeninin yaptığı sürprizi beklemediklerini ifade eden damat Ali Nure, "2 gün önce düğünümüz oldu, aylardır beklediğimiz gündü. Deprem de bizi çok etkiledi. Çok şükür, bu günleri de atlattık. Yeğenim Berke bize sürpriz yaptı, biz böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Paralar, metrelerce uzunluğunda bizi şaşırttı. Düğün fotoğraflarımızı çeken Ferdi abi de çektiği güzel fotoğraflar ile bize ölümsüz bir anı bıraktı" dedi.

"Metrelerce uzunluğundaki parayı görünce şaşırdık"

Gelin Sinem Nure ise metrelerce uzunluğundaki para karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Düğünümüz çok güzel geçti, beklenmedik anda bir sürpriz yaptı Berke. Zorluklar yaşadık ama sonu çok güzel oldu. Şu an çok mutluyuz. Kötü günlerimiz oldu ama sağ olsun eşim ve ailesi benim yanımda durdu. Metrelerce uzunluğundaki parayı görünce şaşırdık. Bir emek vardı ve çok hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.

"Hiç kimse bu sürprizi beklemiyordu"

Damadın kuzeni Berkecan Nure de, "Benim kuzenim evlenmişti. Bir anda herkesi şaşırtacak sürpriz yapmayı düşündüm. O yüzden 100 metre kurdeleye, 20 bin TL'yi, 50 TL'lik banknotluk halinde uç uca bağladım ve takı olarak taktım. Düğün mevlitli olduğu için kimsenin aklında böyle bir şey yoktu. Bir anda aklıma böyle güzel bir fikir geldi. Herkes mutlu olsun hem de değişik bir şey olsun istedim. Çok da güzel oldu. Gelin, damat ve düğündeki herkes çok şaşırdı. Hiç kimse bu sürprizi beklemiyordu. Hesapladığıma göre 400 adet 50 TL'lik banknot vardı. Onları da yaklaşık 100 - 120 metre kurdeleye uç uca bağladım. Bu takıyı yapmamız 4 kişi, 1 buçuk saatimizi aldı. Zordu ama onların mutluluğu bizi daha çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Damadın babası Cuma ve annesi Emine Nure de mutlu olduklarını belirterek, kurdele üzerindeki paraları saymanın zor olduğunu, oğulları ve amcasının saydığını kaydetti.