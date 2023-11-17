Metin Uca trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan Metin Uca hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan Uca hayatını kaybetti.
Uca'nın vefat haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Magazinkolik / Yaşam