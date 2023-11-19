Metin Uca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaşamını yitiren tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62), Ankara Kocatepe camisinde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Metin Uca için dün İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenledi.

Uca'nın naaşı, bugün gazeteciliğe başladığı yer olan Ankara'ya getirildi. Metin Uca'nın cenaze namazı bugün Ankara'da Kocatepe Camisi'nde, öğlen namazı sonrasında kılındı. Uca'nın Türk bayrağına sarılı üzerine Fenerbahçe forması konulmuş naaşı etrafında sevenleri bir araya geldi. Cenazeye Uca'nın ailesi, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, RTÜK üyesi Tuncay Keser ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Uca'nın naaşı daha sonra defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na alkışlar eşliğinde uğurlandı.