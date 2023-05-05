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Meteorolojiden Antalya, Mersin, Isparta ve Burdur'a uyarı

Meteorolojiden Antalya, Mersin, Isparta ve Burdur'a uyarı

Yaşam Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Mersin, Isparta ve Burdur'da gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Mersin, Isparta ve Burdur'da gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Burdur, Isparta ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli; Antalya'nın merkez ve doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Antalya'da, sabah saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Yaşam

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