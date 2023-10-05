Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştürüyor. Öğrenciler topladıkları ekmek, tavuk eti gibi gıda maddelerini makinede öğüttükten sonra un haline getiriyor. Daha sonra hamur haline getirilip yoğuruluyor, elle tek tek hazırlanan mamalar, özel geliştirilmiş fırına atılıyor. İyice pişen mamalar, poşetlere konularak, sokakta yaşayan hayvanlara dağıtılıyor.

Meslek liseliler yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştürüyor

ŞANLIURFA - Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştürüyor.

Kent genelinde lokanta, otellerde artan ekmek, yemekleri toplayarak çöpe atılmasına da engel olan öğrenciler, topladıkları ekmekleri okul laboratuvarında işleyerek kedi, köpek mamasına dönüştürüyor.

Öğrenciler topladıkları ekmek, tavuk eti gibi gıda maddelerini makinede öğüttükten sonra un haline getiriyor. Daha sonra hamur haline getirilip yoğuruluyor, elle tek tek hazırlanan mamalar, özel geliştirilmiş fırına atılıyor. İyice pişen mamalar, poşetlere konularak, sokakta yaşayan hayvanlara dağıtılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Laboratuvar Hizmetleri Öğretmeni Emel Aydın, "Biz laboratuvar hizmetleri bölümü olarak, gıda, tarım, hayvan sağlığı alanında çalışmalar yapıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde bir çalışma başlatmak istedik, bu çalışmada hem sokak hayvanlarımızı düşündük, hem de esnaftan topladığımız, atık kullanılmayan ekmekleri, kasaplardan topladığımız kullanılmayan etleri kıyma makinasından geçirerek bir karışım sağladık ve sokak hayvanları için mama hazırladık" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Sadık Kıran'da, "Bu güzel çalışmayı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde, laboratuvar bölümünde bulunan öğretmen ve öğrencilerimiz çok güzel bir projeye imza attılar. Bu güzel çalışma öğrenci ve öğretmenlerimizin topladıkları artık ekmek ve yemeklerden sokak hayvanları için mama üretimidir. Bu mamalar üretildikten sonra sokak hayvanlarına veriliyor" şeklinde konuştu

Öğrencilerden Zeynep Geyik'te, "Hayvanları sevdiğimiz için arkadaşlarımızla birlikte sokak hayvanları için mama üretimi yapıyoruz. Sokakta yaşayan havyalar gerçekten zavallı ve yardımı ihtiyaçları var, sokakta yiyecek bir şey bulamıyorlar. Bizde onların karınlarını doyurmak için böyle bir çalışma başlattık" diye konuştu.