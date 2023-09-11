Merzifon'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Merzifon ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Oto elektrik işi yapılan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.