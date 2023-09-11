Merzifon'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
Merzifon ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Oto elektrik işi yapılan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Merzifon ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Sanayi Sitesi'nde, oto elektrik işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam