Merzifon'da Okul Servis Araçları Denetlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilirken, sürücüler trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyarıldı. Ayrıca çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve emniyet kemeri takmanın önemi de vurgulandı. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocukların ulaşımının güvenli bir şekilde yapılması için köylerden öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

Kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmanın önemi de anlatıldı.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.