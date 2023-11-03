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Merzifon'da İtfaiye Ekipleri Kediyi Kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir düğün salonunun havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından binanın duvarını delerek kurtarıldı. Kedi daha sonra salıverildi.