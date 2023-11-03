Merzifon'da İtfaiye Ekipleri Kediyi Kurtardı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir düğün salonunun havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından binanın duvarını delerek kurtarıldı. Kedi daha sonra salıverildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde itfaiye ekipleri, bir düğün salonunun havalandırma boşluğuna düşen kediyi, binanın duvarını delerek kurtardı.
Bahçelievler Düğün Salonu'nda havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, duvarın bir bölümünü delerek kediyi kurtardı.
İtfaiye görevlileri, daha sonra kediyi salıverdi.
Kaynak: AA / Yaşam