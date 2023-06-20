Mersin Yenişehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yenişehir Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenle oyun oynamaları ve vatandaşların dinlenebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında sulama, budama ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra ağaçların ilaçlamaları da yapılıyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların keyifli şekilde zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki parklarda çocukların güvenle oyun oynamaları, vatandaşların da dinlenebilmeleri sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımını düzenli olarak yapan Yenişehir Belediyesi, parklardaki oturma gruplarını da yenileniyor. Park aydınlatmalarında oluşan arızaları anında gideren ekipler zeminleri onarıyor.

Yaz aylarında vatandaşların nefes alabildiği park ve yeşil alanlarda sulama, budama ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra ağaçların ilaçlamaları da yapılıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiren Yenişehir Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki tüm peyzaj çalışmalarına kent estetiğine uygun bir biçimde devam ediyor.