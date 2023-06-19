Mersin Yenişehir Belediyesi, 'Ata Tohum Üretim' projesiyle çocuklarla ata tohumlarını koruyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, 'Ata Tohum Üretim' projesi kapsamında Barbaros Ortaokulu'nda kurduğu ekolojik sera ile ata tohumlarını çocuklarla koruyor, yetiştiriyor ve geleceğe taşıyor.

Endüstriyel tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutan ata tohumlarının korunması ve yeniden canlandırılması için Yenişehir Belediyesi çocuklarla birlikte çalışıyor. Yenişehir Belediyesi bu kapsamda, mart ayında Barbaros Ortaokulu'nda ekolojik sera kurdu, ata tohumları çocuklarla birlikte toprağa verildi. Ata tohumlarıyla domates, salatalık, patlıcan ve biber eken çocuklar ilk ürünlerini topladı.

Proje kapsamında çocuklar üretim yaparken, ata tohumlarının önemi ve geleceğe taşınması konusunda da bilgilendiriliyor. Ata tohumları hakkında farkındalık sahibi olan çocuklar, geçmişe ve tarımsal çeşitliliğe sahip çıkıyor.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda doktora yapan ve teziyle projeye de ilham veren Burcu Demirokları, şunları söyledi:

"Biz çocuklara ilk burada projemizde tohumun ne olduğunu, tohumları tanımalarını sağlıyoruz. Biz bu bahçemize domates, salatalık, biber ve patlıcan ektik. Çocuklara bu tohumları anlattık. ve bunları biz bir kitapçığa dönüştürdük. Bundan sonraki yaşantılarında o kitapçık onlara bir rehber olsun ve bu şekilde sürece devam etsinler. ve gördüğünüz üzere ilk önce seramızda Yenişehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu bahçemiz hazırlandı. ve bize bir sera kuruldu. İlk önce serada tohumu yeşerttik, fideye dönüştükten sonra bunları toprağa indirmek için şaşırtma işlemi yaptık. Çocuklarda öyle bir sahiplenme oldu ki; az önce de çocuklarımızla yaptığımız etkinlikte gördüğünüz üzere hasatta herkes 'Bu domates benim, bu biber benim, benim biberim çıkmış, benim domatesim çıkmış' şeklinde sahiplendiler bahçeyi. Umarım bundan sonraki süreçte de Ata tohumları yüzyıllardır gelen tohumlarımız ve bundan sonraki nesile de aktarılabilecektir. Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'e çok teşekkür ediyorum."

Barbaros Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Ebru Bibar ise şöyle konuştu:

"Yaklaşık 19 yıldır Barbaros Ortaokulu'nda çalışıyorum. Ama ilk kez bu kadar verimli keyifli bir projenin içerisinde yer aldım. Ekim aşamasında da, tohumların fideye dönüştürme aşamasında, fidenin tarlayla buluşma aşamasında öğrencilerimizi işin içerisine kattık. Gerçekten çok keyif aldılar. Yenişehir Belediyesi gerçekten çok güzel bir iş birliği içerisinde bize seranın yapımında, stantlarımızın kurulmasında ve bu alanın yapılmasında çok büyük desteği olduğu, destek olmaya da devam ediyor. Belediye Başkanı'mız Abdullah Özyiğit'e ve Yenişehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz."