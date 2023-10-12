Mersin Sahiline Yeni Kafeler Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahilin yeni gözdeleri olan 'panayır' ve 'tatlılık' kafeleri açtı. Kafeler, zengin mönüleriyle her yaştan Mersinliye hitap ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin sahiline kafeler kazandırmaya devam ediyor. Sahilin yeni gözdeleri olan 'panayır' ve 'tatlılık' kafeler zengin ve lezzetli mönüsüyle her yaştan Mersinliye hitap ediyor.

Adnan Menderes Bulvarında kısa süre önce açılmasına rağmen ilginç ve renkli görsel konseptiyle sahilde bisiklet süren ve yürüyüşe çıkan vatandaşların dikkatini çeken iki kafe de şimdiden ilgi odağı oldu. Kafeler, arkadaşlarıyla bisiklet sürmeye çıkan küçük çocuklara da arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen üniversite öğrencilerine de ailesiyle güzel bir mekanda bir şeyler yemek isteyen vatandaşlara da hitap ediyor. Her iki kafe de birbirinden farklı lezzetlerin uygun fiyata bulunduğu özelliğiyle de bütçe dostu bir yaklaşımla Mersinlilere hizmet veriyor. Panayır kafe sabah 09.00'da kahvaltı öğünüyle başlayarak 23.00'e kadar açıkken, tatlılık kafe ise hafta içi 14.00-24.00 hafta sonu ise 12.00-24.00 saatleri arasında hizmete açık.

Deniz Kızı Turizm A.Ş. Sahil Kafe Koordinatörü Ümit Sezer, panayır kafe ile bilgili bilgiler paylaştı. Konsepti anlatan Sezer, "Sahildeki kafelerimize adını da ruhundan alan panayır havasında bir işletme daha eklemiş bulunuyoruz. Burası kendine özgü konsept, yemek ve sunumları ile misafirlerimizin beğenisini toplayacak. Kafemiz 09.00 ile 23.00 saatleri arasında kahvaltıdan başlayıp günün her öğününe uygun ürünleriyle hizmet veriyor. Kafemiz açılalı iki hafta gibi bir süre olmasına rağmen çok büyük bir talep var. Bu yoğun ilgiden memnunuz. Bu ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz. Tüm Mersin halkını bekliyoruz" dedi.

İstanbul'dan Mersin'e radyo, sinema ve televizyon bölümünde okumaya gelen Sude Nalbant, arkadaşlarıyla sahilde gezerken panayır kafeyi fark ettiklerini söyleyerek, "Dolaşırken gördük ve çok dikkatimizi çekti. Dışarıdan çok güzel bir mekan olarak görünüyor. İçeri girip bakmak istedik. Tatlılarına göz attık. Bence gençler için özellikle üniversitemizdeki gençler için çok güzel bir mekan olacağını düşünüyorum. Her şey harika görünüyor. Arkadaşlarımızla gelip oturabileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz çok güzel bir yer olmuş" ifadelerini kullandı.

Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Pınar Uyanık da büyükşehir olarak sahildeki kafelere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tatlılık kafemiz hafta içi her gün 14.00 ile 24.00 hafta sonu ise 12.00-24.00 saatleri arasında misafirlerimize hizmet vermektedir. Şubemizde çeşit çeşit tatlı ve pastaların yanı sıra bubble tea, limonata, milkshake gibi soğuk içeceklerimizi, kahve ve çay gibi sıcak içeceklerimizi de misafirlerimizle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Tatlılıkta birbirinden farklı ve lezzetli dondurmaların da misafirlerin beğenisine sunulduğunu aktaran Uyanık, "Tatlılıkta çeşit çeşit dondurmalarımızı misafirlerimizle buluşturuyoruz. Bu dondurmalardan biz menü halinde on farklı kap oluşturduk. Gelen misafirlerimiz isterlerse bu kaplardan seçip direkt alıp gidebilirler ya da kendi tercihlerine göre kendilerine özel kap dondurmalar oluşturabilirler" şeklinde konuştu.

Tatlılıkın vatandaşların uğrak noktası haline gelmeye başladığını da söyleyen Uyanık, "Şu an için oldukça iyi yorumlar alıyoruz. Gelen bir daha geliyor. Tatlılarımızı buradan alıp gidiyorlar. Bir oturma alanımız yok, self servis şeklimde alıp evlerine götürüyorlar ya da burada sahilde yürüyüşün tadını çıkarırken tatlılarımızla da yürüyüşlerini destekliyorlar" dedi.

Torunu ile sahilde vakit geçirirken kafeyi gördüğünü söyleyen Oya Kızıltan, "Açılması iyi olmuş çünkü buralarda tatlı alacak bir yer yok. Tribün Kafe'ye gidiyoruz sıklıkla. Torunum orayı çok seviyor, özgürce geziyor. Burayı da yeni gördük ve çok güzel, iyi ki açılmış" diye konuştu. - MERSİN