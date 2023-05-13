Mersin İstiklal Caddesi modern bir yapıya kavuştu

1. etap çalışmaları kısa sürede tamamlayarak 2. etap çalışmalarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi'ni eski görünümünden kurtararak, modern bir yapıya kavuşturdu. Baştan sona yenilenen cadde; kaliteli ve konforlu bir görünüm kazandı.

Planlandığı ayda bitirilen proje kapsamında; ilk olarak altyapı yenileme ve asfaltlama işlemleri tamamlandı. Bisiklet yolunun yapıldığı caddede, engelli vatandaşlar için de güvenli engelli yüzeylerin bulunduğu kaldırım düzenlemesi gerçekleştirildi. Ağaçlandırma, ışıklandırma ve kent mobilyaları yerleştirme işlemlerinin de kısa sürede tamamlandığı cadde, yaya ve araçların kullanımına açıldı.

"TOPLAMDA 5 BİN TON ASFALT, 13 BİN METREKARE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMASI YAPTIK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı'nda Mimar olarak görev yapan Şeyda Kaymaz, cadde ile ilgili çalışmaların detaylarını anlatarak, "İstiklal caddesi 2. Etap çalışmaları sona erdi. Tüm bu yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 5 bin ton asfalt yenileme işlemi gerçekleştirdik. 13 bin metrekare kadar da kaldırım yenileme çalışmamızı tamamladık. "Araç yoluna ek olarak bir de gidiş-geliş yönlü ve güvenlik bariyerli bir şekilde bisiklet yolumuzu tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Aydınlatma direklerimizin tamamını yeniledik. Bu cadde boyunca yeşil alan sayısını arttırdık ve yaklaşık 300 adet yeni ağaç dikimi gerçekleştirdik. Mersin'de yaşayan vatandaşlarımıza ve buradaki esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.