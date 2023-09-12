Mersin Erdemli'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin Erdemli'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erdemli'ye bağlı Kösbucağı Mahallesi Çekoklu mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kızılçam ormanında çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 4 arazöz ile 2 su tankıyla birlikte 20 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN