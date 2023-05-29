Mersin'deki Kadın Üreticiler, Tarsus Kültür Parkı ve Yoğurt Pazarında Stant Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretici kadın stantlarını Tarsus Kültür Parkı ve Yoğurt Pazarı'nda kurdu. Kadın üreticilerin yanı sıra, deprem felaketinin ardından Hatay'dan gelen kadın üreticiler de stantlarda yer aldı. Üretici kadın stantları, bundan sonra her Çarşamba Tarsus Kültür Merkezinde, her Cuma'da Yoğurt Pazarında periyodik olarak kurulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında açtığı üretici kadın stantlarını, bu kez de Tarsus Kültür Park ile Yoğurt Pazarında kurdu. Büyük ilgi gören stantlarda Mersin'deki kadın üreticilerin yanı sıra, deprem felaketinin ardından Hatay'dan kente gelen kadın üreticiler de yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde kentin dört bir yanında açılan üretici kadın stantları, bu kez de Tarsus Kültür Park ile Yoğurt Pazarı'nda kuruldu. Stantlarda Mersin'deki kadın üreticilerin yanı sıra, deprem felaketinin ardından Hatay'dan kente gelen kadın üreticiler de yer aldı. Üretici kadın stantları, bundan sonraki süreçte her Çarşamba Tarsus Kültür Merkezinde, her Cuma'da Yoğurt Pazarında periyodik olarak kurulacak. Yoğurt Pazarında kurulan stantlarda, Hatay'ın meşhur lezzetlerinden Tarsus'un Karakuş tatlısına, Gülnar'ın nohudundan Mut'un zeytinyağına, bal ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği ürün Mersinlilerle buluşturuldu.

"El emeği ürünlerimiz, bu stantlarda görünür oluyor"

Daha önce başka noktalarda kurulan kadın üretici stantlarında da yer aldığını söyleyen Zübeyde Şahin, "Yoğurt Pazarındayız. Evde ürettiğimiz ürünlerimizi getiriyoruz. Doğal ekşi mayalı ekmek yapıyorum, börek yapıyorum. Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz, bizden desteklerini esirgemiyor her anlamda. Bütün üreten kadınlarımızın yanında oluyor. El emeğimiz bu stantlarda görünür oluyor" dedi. 6 Şubat'ta Hatay'dan Mersin'e geldiklerini anlatan Milya Fırsatbul, birçok farklı arıcılık ürünü ile stantta yerini aldı. Fırsatbul, "Bize 6 Şubat'tan bu yana kapılarını açan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kadınları destekleyici bu tür stantlar açtığını çok iyi bildiğim için, 'bir gün ben de Antakya'dan Mersin'e geleyim ve bu stantlarda yer alayım' diyordum. Gerçekten de kadını her zaman ön planda gören bir belediyecilik anlayışını görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım için doğal ürünlere rahatlıkla ulaşabilme şansım oluyor"

Stantları gezen vatandaşlardan Pınar Erdaş, "İşe gidiyordum, her zaman yolumun üstü ve genelde bu aktiviteye hep denk geliyorum. Çocuklarım için doğal ürünlere rahatlıkla ulaşabilme şansım oluyor. Alternatif değişik ürünler gelmişti, o da hoşuma gittiği için alışveriş yaptım. Sesimizin daha çok duyulması gerekiyor. Daha fazla mecrada yer alabilmemiz için, böyle etkinliklere daha fazla yerde ulaşmamız gerekiyor" dedi.

Üretici kadınların bir standı da Tarsus'ta kuruldu

Tarsus Kültür Parkta kurulan üretici kadın stantlarında ise, Tarsus'a özgü iğne oyasından el emeği diğer örgü ürünlere, limon dondurmadan yine yöreye has kokulu çöreğe, karakuş tatlısından leziz mamullere kadar onlarca yiyecek bulunuyor. Tarsus'a özgü limon dondurması imal eden ve ilk kez üretici kadın stantlarında yer alan Semra Korkmaz, "Çok güzel geçti. Limon dondurması satıyorum. Arkadaşlarla tanıştığıma memnun oldum" ifadelerini kullandı. - MERSİN