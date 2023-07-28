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Mersin'de Yılanlar Yayla Evlerine Girdi

Yaşam Haberleri

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan iki ayrı yayla evine giren yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğal ortamlarına bırakıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan iki ayrı yayla evine giren yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğal ortamlarına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla Çayırekinliği Mahallesi Tomurcuk Sokak No.91'de bulunan G.S. ve ile yine aynı mahallede Yamaç Sokak No.27 adresinde bulunan M.K.K'ya ait evlerde iki ayrı boz yılan görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler yılanları bulundukları noktalardan alarak, zarar vermeden doğal ortamlarına saldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Çamlıyayla İtfaiye Mersin Yaşam Haberler

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