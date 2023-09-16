Mersin'de Yasak Irk Köpekler Bakımevine Teslim Edildi

Mersin'de polis ekiplerinin çalışması sonucu yıl başından bu yana 143 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine teslim edildi. Yasak ırk hayvanları besleyen ve kayıt altına almayan kişilere ise 379 bin 852 lira para cezası kesildi.

Mersin'de polis ekiplerinin çalışması sonucu yıl başından bu yana 143 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine teslim edildi. Yasak ırk hayvanları besleyen ve kayıt altına almayan kişilere ise 379 bin 852 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yasaklı ırk hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevesinde 1 Ocak 2023'den bu yana yasak ırk hayvanları besleyen, gezdiren ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına almayan çok sayıda kişiye 379 bin 852 lira idari para cezası verildi.

Köpekleri de sahiplerinden alan ekipler, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. - MERSİN