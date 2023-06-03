Mersin'de Vatandaşlar Farkındalık İçin Pedal Çevirdi

Mersin'de, Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen 'Pedallıyoruz' etkinliğinde vatandaşlar farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar sahil bandında bisiklet sürdü. Belediye Başkanı Vahap Seçer, bisiklet kullanımını teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Mersin'de, Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen "Pedallıyoruz" etkinliğinde vatandaşlar farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye tarafından Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı etkinlikte katılımcılar farkındalık oluşturmak için sahil bandında bisiklet sürdü.

Seçer, etkinlik sonrasında düzenlenen programda, belediye olarak bisiklet kullanımı teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kentte bisiklet yolları konusunda istikrarlı bir şekilde çalışma yaptıklarını aktaran Seçer, Mersin'de 100 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlandığını ve yenilerinin de yapımının sürdüğünü ifade etti.