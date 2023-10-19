Mersin'de Trafik Polisleri 92 Bin 60 Araç Kontrol Etti

Mersin'de trafik polisleri son bir ayda 92 bin 60 aracı kontrol ederken, 32 milyon 941 bin 581 lira idari para cezası uyguladı.

Mersin'de trafik polisleri son bir ayda 92 bin 60 aracı kontrol ederken, 32 milyon 941 bin 581 lira idari para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda yaptığı kontrollerde kurallara uymayan birçok sürücüye cezai işlem uyguladı. Bu süreçte 92 bin 60 aracı kontrol eden ekipler, 7 bin 350'de motosiklet kontrol etti. Yapılan denetimlerde eksikleri bulunan 27 bin 70 sürücüye 32 milyon 941 bin 581 lira idari para cezası uygulanırken, 462 araç trafikten men edildi. - MERSİN