Mersin'de tarım aracı devrildi, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde taktak motoru olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi ile Dere Mahallesi yolunda meydana geldi. Abdullah Büyükçevik'in kullandığı tarım aracı, Hacıahmetli Mahallesi'nden Dere Mahallesi'ne seyir halindeyken freninin patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü Abdullah Büyükçevik ile araçta bulunan Hatice Büyükçevik ve Fatma Büyükçevik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN